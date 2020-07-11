Эксперты назвали самые популярные вирусы у кибермошенников

Специалисты компании Check Point провели исследование, по результатам которого выяснили, какие вирус были наиболее востребованы у злоумышленников в прошлом месяце.

Результаты исследования оказались в распоряжении «РИА Новости», которые сообщили, что чаще всего киберпреступники использовали спам-рассылки через программы, позволяющие красть и шифровать информацию в обмен на выкуп.

Так, самым популярным вирусом оказался троян и инфостилер Agent Tesla, а он позволяет красть пароли Wi-Fi и данные учетных записей Outlook.

Ботнет Phorpiex и программа XMRig оказались следующими в списке. Последняя используется для майнинга криптовалюты Monero, а первая распространяет вирусы для требования выплат за личные фото и видео с устройств пользователей.

В России лидируют вирусы Emotet, RigEK и XMRig. Самыми популярными мобильными угрозами оказались троян-дроппер Necro (навязывает рекламу, оформляет платные подписки), Hiddad (позволяет использовать все права), а также Lotoor (за счет уязвимостей получает доступ на взломанных устройствах).