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Российская студия анонсировала хоррор Displacement и ищет инвесторов

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Российская команда Obelisk Studio анонсировала атмосферный экшен-хоррор Displacement, который обещает погрузить игроков в уникальную и напряженную атмосферу. Игра, в которой игроки выступают в роли психолога на полярной станции, где персонал загадочным образом впал в безумие, на данный момент столкнулась с финансовыми трудностями и находится на грани закрытия.

Чтобы привлечь инвесторов и завершить работу над демоверсией, разработчики раскрыли детали игры раньше срока. Displacement представляет собой сюжетную одиночную игру без интерфейса, в которой игроку предстоит выбирать, как поддаться безумию или противостоять ему, что напрямую влияет на игровой процесс.

В игре будут динамичные сражения, головоломки, зависящие от температуры окружающей среды, а также множество тайн и опасных боссов. Разработчики обещают иммерсивный опыт и стиль, сочетающий элементы BioShock и Dead Space с оригинальными идеями Obelisk Studio.

Несмотря на то, что Displacement — это первый проект команды, она уже более пяти лет помогает другим студиям, включая участие в создании таких игр, как Sons of the Forest, Call of Duty: Vanguard и Far Cry 6.

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