Roblox установила рекорд по числу одновременно играющих пользователей

Игровая платформа Roblox зафиксировала новый исторический максимум по количеству одновременных пользователей. Показатель был достигнут в праздничные выходные и стал подтверждением устойчивого интереса к проекту со стороны многомиллионной аудитории.

Несмотря на успех в привлечении игроков, финансовые отчеты компании свидетельствуют о продолжающихся убытках. Основные расходы связаны с развитием инфраструктуры, поддержанием высокого уровня безопасности и выплатами авторам контента. Аналитики указывают на противоречие между высоким уровнем вовлеченности и неокупаемостью бизнес-модели.

Среди причин финансовых трудностей — активные инвестиции в модернизацию серверов, расширение возможностей для разработчиков и усиление модерации. Платформа уделяет особое внимание родительскому контролю, что критично для её семейной направленности.

Руководство Roblox Corporation отмечает положительную динамику: растёт не только количество пользователей, но и средняя продолжительность игровых сессий. Это позволяет компании сохранять уверенность в выбранной стратегии развития.