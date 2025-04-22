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Roblox установила рекорд по числу одновременно играющих пользователей

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Игровая платформа Roblox зафиксировала новый исторический максимум по количеству одновременных пользователей. Показатель был достигнут в праздничные выходные и стал подтверждением устойчивого интереса к проекту со стороны многомиллионной аудитории.

Несмотря на успех в привлечении игроков, финансовые отчеты компании свидетельствуют о продолжающихся убытках. Основные расходы связаны с развитием инфраструктуры, поддержанием высокого уровня безопасности и выплатами авторам контента. Аналитики указывают на противоречие между высоким уровнем вовлеченности и неокупаемостью бизнес-модели.

Среди причин финансовых трудностей — активные инвестиции в модернизацию серверов, расширение возможностей для разработчиков и усиление модерации. Платформа уделяет особое внимание родительскому контролю, что критично для её семейной направленности.

Руководство Roblox Corporation отмечает положительную динамику: растёт не только количество пользователей, но и средняя продолжительность игровых сессий. Это позволяет компании сохранять уверенность в выбранной стратегии развития.

Ранее «Астера» сообщала, что Bethesda Softworks подтвердила, что 22 апреля 2025 года состоится официальная презентация ремастера культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Roblox
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