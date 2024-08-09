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Роскомнадзор требует информацию о серверах Google для контроля YouTube

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Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, запросил от операторов связи данные о кеширующих серверах Google на их сетях. Этот шаг был озвучен в материале Forbes, ссылающимся на несколько операторов.

Роскомнадзор требует информацию о серверах Google для контроля YouTube

По информации источников, после ухода Google из России осталось около 1500–2000 серверов Google Global Cache (GGC), которые предназначены для кеширования и ускорения загрузки данных. Роскомнадзор не уточнил, для чего необходима эта информация, но отметил, что уход Google привел к ухудшению работы YouTube в стране.

В ведомстве заявили, что готовы использовать различные инструменты для решения проблем с YouTube, ссылаясь на нарушения со стороны компании.

Гендиректор оператора «Обит» сообщил, что информация о серверах ранее не учитывалась, так как размещение происходило по договорам с операторами. Теперь Роскомнадзор, вероятно, стремится выяснить текущее количество и расположение этих серверов.

Источники предполагают, что информация может быть использована для контроля трафика YouTube и возможности изъятия серверов в связи с долгами банкротящейся российской «дочки» Google.

Проблемы с доступом к YouTube наблюдаются уже почти месяц, и пользователи сообщают о трудностях с воспроизведением видео в высоком качестве.

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