IT-эксперт Мясоедов назвал причину прекращения работы YouTube

Сбои в работе видеохостинга YouTube связаны с особенностями ограничения платформы, заявил IT-эксперт Павел Мясоедов в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что пользователям предстоит столкнуться с проблемами, пока системы тестируются, но в дальнейшем ограничения могут быть сняты.

Мясоедов подчеркнул, что текущие сбои не выглядят как тотальная блокировка, так как обычно такие ситуации сопровождаются официальными заявлениями. Он предполагает, что со временем проблемы будут решены.

По его словам, блокировки в браузерных версиях YouTube работают эффективнее, поскольку сейчас, скорее всего, используется система РКН для противодействия угрозам.

Провайдеры связи могут ограничивать скорость передачи данных, что похоже на управление интернет-трафиком в домашних условиях.

Эксперт также добавил, что обмен информацией в браузере отличается от взаимодействия приложений на Smart TV или телефонах.

Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей в России YouTube полностью перестал работать, и они не могли загрузить главную страницу или мобильное приложение.