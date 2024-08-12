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Роскомнадзор отправил письмо администрации App Store из-за Rutube

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Роскомнадзор обратился к администрации App Store с требованием снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, сообщают РИА Новости.

В ведомстве указали, что они ожидают уведомления о выполнении требований и разъяснений причин удаления приложения.

Ранее сообщалось, что Rutube исчез из App Store. Представители видеохостинга заявили, что это связано с санкциями со стороны Apple и пообещали приложить усилия для быстрого возвращения на платформу.

Rutube в начале лета также блокировали в App Store, но затем он вновь стал доступен для скачивания.

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