Роскомнадзор отправил письмо администрации App Store из-за Rutube

Роскомнадзор обратился к администрации App Store с требованием снять все ограничения с мобильного приложения российского видеохостинга Rutube, сообщают РИА Новости.

В ведомстве указали, что они ожидают уведомления о выполнении требований и разъяснений причин удаления приложения.

Ранее сообщалось, что Rutube исчез из App Store. Представители видеохостинга заявили, что это связано с санкциями со стороны Apple и пообещали приложить усилия для быстрого возвращения на платформу.

Rutube в начале лета также блокировали в App Store, но затем он вновь стал доступен для скачивания.