Видеохостинг Rutube пропал из магазина приложений AppStore

Приложение RUTUBE, которое долгое время занимало лидирующие позиции по скачиванию в App Store, было удалено из магазина приложений.

Это произошло из-за санкций со стороны американской компании, что затруднило доступ пользователей к услугам через мобильное приложение.

Компания осознаёт, что это создает неудобства для пользователей и усложняет использование платформы. RUTUBE выражает благодарность за поддержку и понимание в это сложное время.

О любых новостях и изменениях пользователи будут оперативно информироваться через официальные каналы. RUTUBE продолжает выступать за свободу слова и прилагает усилия для возвращения приложения в App Store как можно скорее.

Источник: телеграм-канал RUTUBE.