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«Росэлектроника» сделала инновационный клей для сборки электроники

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Компания «Росэлектроника», дочерняя компания «Ростеха», представила инновационный клей для сборки электроники. Этот клей отличается высокой электро- и теплопроводностью и прошел успешные первые испытания, готовясь к началу массового производства.

"Росэлектроника" сделала инновационный клей для сборки электроники

В отличие от традиционных методов сварки или пайки, клей не требует высоких температур при работе. Новый материал сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур от -60 до +175 градусов Цельсия при 100% влажности.

Клей выдерживает 2000 часов активной эксплуатации при предельных температурах. Его электропроводность составляет всего 0,00005 Ом/см, а плотность — менее 5 г/см³. Это позволяет инженерам использовать клей для монтажа кристаллов и сборки полупроводниковых устройств.

Разработка может найти применение при работе с электрическими контактами сложных форм, микросборках и схемах радиоэлектроники. Этот новый клей предоставляет удобство и эффективность в процессе сборки электронных компонентов.

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