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«Росэлектроника» сделала уникальные диэлектрики для космической аппаратуры

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Российская компания «Росэлектроника» объявила о своем успехе в освоении производства полимерных диэлектриков, которые могут использоваться в различных областях, включая космическую технику.

"Росэлектроника" сделала уникальные диэлектрики для космической аппаратуры

Эти материалы применяются в электронных блоках для изоляции микросхем от воздействия внешних факторов и могут быть использованы в радиолокационной, космической и телекоммуникационной аппаратуре, рассказали в пресс-службе холдинга.

Одним из ключевых преимуществ этих диэлектриков является то, что они позволяют отказаться от импортных материалов и обеспечить независимость в производстве. Технология, разработанная «Росэлектроникой», не имеет отечественных аналогов и может значительно снизить зависимость от импорта.

Такие диэлектрики будут использоваться для защиты печатных плат от влажности, электромагнитных и тепловых воздействий. Они обладают высокой термической стабильностью и устойчивы к химическим воздействиям и влаге.

Производство этих материалов осуществляется на предприятии Росэлектроники — ЦНИТИ «Техномаш». Компания уже разработала линейку диэлектриков, используемых при производстве печатных плат, и новые составы позволят отказаться от импортных аналогов при сборке сложных электронных узлов.

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