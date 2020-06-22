Redmi выпустит смартфон на базе MediaTek Dimensity 1000+

Инсайдерам удалось выяснить, что Redmi готовит новый смартфон, в котором будет использоваться и новейшая платформа Dimensity 1000+.

Redmi 10X стал первым аппаратом, в котором появился процессор MediaTek Dimensity 820, но к выходу уже готовят новую модель и на базе Dimensity 1000+.

В таком смартфоне будет поддержка работы в сетях пятого поколения, а фронтальная камера будет врезана в экран.

Также устройству приписывают кадровую частоту 144 Гц и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Другие подробности о новом смартфоне пока не раскрываются.