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Обзоры рынков

Redmi выпустит смартфон на базе MediaTek Dimensity 1000+

23.06.2020 00:08

Инсайдерам удалось выяснить, что Redmi готовит новый смартфон, в котором будет использоваться и новейшая платформа Dimensity 1000+.
Redmi 10X стал первым аппаратом, в котором появился процессор MediaTek Dimensity 820, но к выходу уже готовят новую модель и на базе Dimensity 1000+.

В таком смартфоне будет поддержка работы в сетях пятого поколения, а фронтальная камера будет врезана в экран.

Также устройству приписывают кадровую частоту 144 Гц и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Другие подробности о новом смартфоне пока не раскрываются.

Xiaomi продала более 19 млн смартфонов линейки Redmi 8

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