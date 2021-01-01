В модельной линейке Redmi скоро появится новый смартфон, основанный на базе процессора Snapdragon 888.

Как выяснили источники, Redmi выпустит самый дешевый смартфон на базе Snapdragon 888, который выйдет в двух версиях, где одна будет обычная, а вторая – Pro.

Первая получит процессор Dimensity 1000 и основную камеру с главным модулем на 64 Мп. Вторая модификация будет иметь уже процессор Qualcomm Snapdragon 888 и 108-мегапиксельную камеру.

Новинка получит название Redmi K11, а пока его кодовое название звучит как Haydn.

Ожидается, что модель получит современный дизайн и отверстие под фронтальную камеру. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.