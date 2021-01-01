В Китае флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 поступил в продажу

Пока смартфон продается не во всех магазинах, но у желающих его приобрести, уже появилась такая возможность.

С 1 января новый флагманский смартфон китайской компании, который был представлен несколько дней назад, стал доступен для покупки.

В Китае аппарат продается в нескольких конфигурациях. Так, модель, созданная на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 и получившая 108-мегапиксельную камеру, продается по цене от 610 долларов.

За эти деньги покупатель получит версию с 8 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Также в продажу поступила версия 8/256 и 12/256 ГБ, которые оценили в 660 и 720 долларов соответственно. Более подробно о новинке «Астера» сообщала ранее.