Redmi выпустила новый смартфон Redmi K40 в корпусе из дамасской стали

Рисунок, повторяющий дамасскую сталь, еще никто не применял в массовых смартфонах.

Компании Redmi пришлось приложить большое усилие, чтобы повторить сложный и неповторимый рисунок на задней панели смартфона.

В Китае вышел Redmi K40 в цветовой палитре Ink Feather, а это новая версия аппарата, которая технически не отличается от обычного K40.

Самое главное отличие заключается только в рисунке имитирующем дамасскую сталь.



Напомним, в серии K40 состоящей из трех моделей установлен экран Samsung AMOLED E4 с частотой обновления 120 Г.

Этот дисплей получил высокую оценку по всем показателям, и сейчас он считает самым лучшим среди AMOLED экранов.