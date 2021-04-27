Redmi выпустила новый смартфон Redmi K40 в корпусе из дамасской стали

Redmi выпустила новый смартфон Redmi K40 в корпусе из дамасской стали27.04.2021 22:30
Рисунок, повторяющий дамасскую сталь, еще никто не применял в массовых смартфонах.
Компании Redmi пришлось приложить большое усилие, чтобы повторить сложный и неповторимый рисунок на задней панели смартфона.
В Китае вышел Redmi K40 в цветовой палитре Ink Feather, а это новая версия аппарата, которая технически не отличается от обычного K40.
Самое главное отличие заключается только в рисунке имитирующем дамасскую сталь.
Напомним, в серии K40 состоящей из трех моделей установлен экран Samsung AMOLED E4 с частотой обновления 120 Г.
Этот дисплей получил высокую оценку по всем показателям, и сейчас он считает самым лучшим среди AMOLED экранов.
Смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro+ стали доступны для заказа в РФ
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