Redmi Turbo 3 получил AMOLED-экран с разрешением 1.5 К и максимальной яркостью 2100 Нит

10 апреля в Китае состоится запуск Redmi Turbo 3, первого устройства из серии Turbo.

Этот телефон оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3, который является немного урезанной версией флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Он также обладает плоским AMOLED-дисплеем высокого качества.

В рамках официального тизера была представлена панель под названием «Xiaomi Qingshan Eye Protection». Она имеет разрешение 1,5K и может достигать максимальной яркости до 2400 нит. Хотя это не самый высокий показатель, он все же сравним с поддержкой максимальной яркости 2600 нит, которую предлагает флагман Galaxy S24 Ultra 2024 года.

Кроме того, панель дисплея Redmi Turbo 3 предлагает аппаратные решения для снижения излучения синего света, что особенно полезно при использовании телефона в ночное время. Эта панель сертифицирована китайским центром сертификации качества под названием «Vision Health Friendly++».

Xiaomi отмечает, что дисплей может воспроизводить до 68,7 миллиарда цветов и обладает высокой частотой обновления в 2160 Гц, что особенно полезно в игровых сценариях.

В целом, телефон имеет плоский дизайн с плоскими боковыми сторонами и передней панелью. Он также имеет слегка очерченные контуры, похожие на iPhone 15, чтобы обеспечить более комфортное удержание в руках. По данным отчетов, экран телефона имеет диагональ 6,67 дюйма, что делает его довольно большим. Батарея емкостью 5000 мАч также установлена в этом устройстве. Однако компания утверждает, что вес телефона составляет всего 179 граммов, а его толщина — 7,8 мм.