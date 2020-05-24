Redmi представила дешевый саундбар с Bluetooth

Компания Redmi до официальной презентации своих телевизоров Redmi Smart TV X series представила для них саундбар.

Новинка относится к доступному сегменту акустических систем, и ее можно будет использовать как с телевизором, так и со смартфоном или другим устройством с Bluetooth.

Саундбар Redmi суммарной мощностью 30 Вт оснастили разъёмами AUX и S/PDIF, а также к нему можно подключиться беспроводным способом для чего установлен Bluetooth 5.0.



Заявленные размеры саундбара: 78х6,4х6,3 см, вес — 1,5 кг. Акустическую систему можно установить на тумбе или закрепить на стену.

Саундбар от Redmi уже можно заказать в Китае через официальный магазин Xiaomi. Стоимость новики составляет 28 долларов.