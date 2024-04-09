Redmi Turbo 3: новые функции и мощные характеристики

Redmi готовится к презентации, на которой будет представлено два устройства — смартфон Redmi Turbo 3 и планшет Redmi Pad Pro.

Компания уже подтвердила некоторые аппаратные детали этих устройств и теперь раскрыла подробности о двух интересных программных функциях, которые будут доступны на них.

Первая функция — air gestures, позволит пользователям управлять своими устройствами без прикосновения к экрану. Это инновационное решение сделает использование смартфона более удобным на расстоянии, такое как при ведении видеоблога или групповой фотосъемке/видеозаписи.

Вторая интересная функция — AI Magic Elimination Pro, это инструмент для редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта, который автоматически удаляет нежелательные элементы с фотографий. Он работает подобно Magic Eraser на смартфонах Google Pixel, но благодаря чипу Snapdragon 8s Gen 3 изменения выполняются быстрее и точнее.

Смартфон Redmi Turbo 3 будет обладать 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5 K и частотой обновления 120 Гц. Внутри будет работать процессор Snapdragon 8s Gen 3, сопряженный с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Устройство будет питаться аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 90 Вт.

В отношении фотосъемки, Redmi Turbo 3 может предложить тройную камеру на задней панели с 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макрообъективом.