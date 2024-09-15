Redmi Pad Pro получил новую конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ и цену 25 400 рублей

Xiaomi представила новую версию планшета Redmi Pad Pro с конфигурацией 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Эта модель дополнена к уже существующим вариантам на 6 ГБ и 8 ГБ, что позволяет пользователям лучше справляться с многозадачностью и хранить больше файлов, приложений и медиа.

Новая версия получила ценник в 1999 юаней или 25 400 рублей. Напомним, что планшет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц.

Он имеет аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и обратной зарядки. Доступные цвета — светло-голубой, дымчато-зеленый и темно-серый.

Стоит отметить, что планшет этой модели представлен и на российском рынке. Его начали продавать в прошлом месяце по цене от 29 999 рублей.