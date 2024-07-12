В РФ начались продажи планшета Redmi Pad Pro по цене от 30 тыс. рублей

Россиянам стал доступен для покупки планшет Redmi Pad Pro. О начале его продаж объявила компания М.Видео-Эльдорадо.

В магазинах Redmi Pad Pro будет доступен в трех цветах: сером, зеленом и синем. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 29 990 рублей, а модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 34 990 рублей.

До конца месяца первым покупателям Redmi Pad Pro обещают стилус Redmi Smart Pen или чехол-клавиатуру Redmi Pad Pro Keyboard в подарок.

Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Разрешение 2.5K (2560×1600) и плотность пикселей 249 ppi позволяют Redmi Pad Pro воспроизводить каждую деталь с высокой четкостью.

Четыре стереодинамика с технологией Dolby Atmos® обеспечивают дополнительное улучшение звуковых возможностей планшета, позволяя пользователям наслаждаться чистым и высококачественным звуком.

Redmi Pad Pro работает под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS на базе Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform. Емкость батареи составляет 10 000 мАч, а также заявлена поддержка 33-ватной зарядки.