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Redmi Pad Pro экраном 120 Гц- и АКБ на 10 000 мАч вышел за пределы КНР

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Представленный в прошлом месяце планшет стал доступен для покупки на новых рынках.

Redmi Pad Pro экраном 120 Гц- и АКБ на 10 000 мАч вышел за пределы КНР

Redmi Pad Pro — это планшет, выпущенный компанией Redmi, и он теперь доступен на глобальных рынках. Планшет сохраняет все основные технические характеристики, представленные в китайской версии. Он поддерживает работу со стилусом и клавиатурой, имеет большую емкость аккумулятора, быстрый экран и использует чип Snapdragon.

Redmi Pad Pro оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10.

Внутри планшета работает платформа Snapdragon 7s Gen 2, сопровождаемая 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 в максимальной конфигурации.

Автономность планшета обеспечивается аккумулятором емкостью 10 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Планшет имеет тонкий металлический корпус и оснащен четырьмя динамиками.

Redmi Pad Pro доступен в трех цветах корпуса: сером, зеленом и синем. Покупателям предлагаются две конфигурации: 6/128 ГБ за 299 евро и 8/256 ГБ за 349 евро.

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