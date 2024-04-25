Redmi K70 Ultra получит OLED-экран TCL C8, Dimensity 9300 Plus и 120-ватную зарядку

Новые утечки раскрывают некоторые детали о предстоящем смартфоне Redmi K70 Ultra.

По информации из надежного источника Digital Chat Station, устройство будет иметь OLED-панель TCL C8 с разрешением 1.5K. Дизайн смартфона также будет обновлен, включая металлические рамки и стеклянную заднюю панель с улучшенной цветовой гаммой и отделкой.

Предполагается, что Redmi K70 Ultra будет работать на еще не анонсированном чипсете MediaTek Dimensity 9300 Plus.Также говорится, что смартфон будет оснащен специальным графическим чипом, который улучшит игровой процесс.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт будет включен в комплектацию.

Согласно утечкам, Redmi K70 Ultra получит до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Подробности о системе камер пока неизвестны, но есть предположение о наличии 50-мегапиксельного основного сенсора, сверхширокоугольного сенсора и макрообъектива.

Ожидается, что смартфон будет выпущен в первой половине 2024 года.