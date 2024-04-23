В Индии представлен бюджетный Redmi Pad SE с 11-дюймовым ЖК-экраном и Snapdragon 680

Redmi представила свой новый доступный планшет, Redmi Pad SE, на индийском рынке. Этот планшет является преемником предыдущей модели, Redmi Pad, и предлагает ряд улучшений и новых функций.

Redmi Pad SE оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 680 и доступен в трех вариантах оперативной памяти: 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ.

Хранилище составляет 128 ГБ, и есть возможность расширения памяти с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, позволяющим воспроизводить видео более 28 часов. Он поддерживает зарядку 10 Вт через порт USB Type-C и имеет аудиоразъем 3,5 мм. Звуковая система включает четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Redmi Pad SE работает на MIUI for Pad, основанной на Android 13, и имеет функцию разблокировки по лицу с помощью искусственного интеллекта.

Он также оснащен двумя камерами: 8-мегапиксельной на задней панели и 5-мегапиксельной на передней панели. Возможности подключения включают двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Размеры планшета составляют 255,53 × 167,08 × 7,36 мм, а вес — 478 граммов.

Redmi Pad SE доступен в трех вариантах цветов и цена начинается от 12 999 рупий или около 14 500 рублей за модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.