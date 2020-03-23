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Redmi K30 Pro представлен на фотографии за день до анонса

23.03.2020 20:22

Новые смартфоны линейки Redmi K30 будут представлены 24 марта, а накануне презентации в Сети появилась фотография старшей версии.
Источником снимка стал инсайдер Xiaomishka. Фото подтверждает наличие в модели большого круглого модуля квадрокамеры, а также отсутствие вырез для камеры спереди, так как селфи-камера будет располагаться в выдвижном модуле.

Как уже сообщалось ранее, Redmi K30 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 865, памятью LPDDR5 и до 256 Гб встроенной памяти.

В основной камере 6,6-дюймового аппарата расположится 64 Мп датчик. За автономную работу смартфона будет отвечать аккумулятор на 4 700 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro

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