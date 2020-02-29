Redmi 9 с процессором Helio G70 представят в Индии в марте

Глава индийского подразделения Xiaomi уже неоднократно сообщал, что китайская компания скоро представит большое количество новинок, среди которых флагманские Mi 10 и Mi 10 Pro, а еще готовится игровой смартфон, который покажут на следующей неделе.

Помимо этих аппаратов стоит ожидать Redmi K30 Pro, и как оказалось еще Redmi 9.

По данным 91mobiles, бюджетный Redmi 9 в Индии будет представлен в один день с презентацией Mi 10 и Mi 10 Pro.

Получается, что китайская компания в Индии решила привести отдельную презентацию своих флагманов, и в противовес им показать бюджетный смартфон.

Про Redmi 9 пока ничего не известно за исключением того, что устройство получит процессор MediaTek Helio G70.

Предположительно памяти в смартфоне будет 4/64 ГБ, а диагональ экрана составит около 6,6-дюйма.