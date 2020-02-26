Китайская компания Xiaomi поспешила поделиться новостью, опубликовав результаты тестов нового игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3.

В китайской социальной сети компания опубликовала изображение с результатом производительности Xiaomi Black Shark 3 в AnTuTu.

Как оказалось Xiaomi Black Shark 3 побил рекорд производительности в AnTuTu, показав результат 620 000 баллов.

По предварительным данным, рекордный показатель был у улучшенной версии, в которой установлен процессор Snapdragon 865 и 16 Гб оперативной памяти.

К слову эта модель станет первой на рынке с таким объёмом ОЗУ. Также в этом смартфоне будет поддержка работы в сетях пятого поколения, аккумулятор на 5 000 мАч и зарядка на 65 Вт.

Помимо этого в модели предложат экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Официальная презентация Xiaomi Black Shark 3 состоится 3 марта.