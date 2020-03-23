Redmi 24 марта представит смартфон и телевизор

24 марта компания Redmi представит свой новый флагманский смартфон Redmi K30 Pro.

На презентации этого устройства еще состоится показ новых беспроводных наушников, ноутбука RedmiBook 14 и по новым данным будет еще показан телевизор.

На официальной странице в Weibo появился новый постер, на котором изображен телевизор.

Про него подробностей пока нет, но предполагается, что китайская компания покажет как минимум две версии – 55 и 65 дюймов.

Сейчас под брендом Redmi выпускают две версии – 40 и 70 дюймов, а работают модели под управлением PatchWall.