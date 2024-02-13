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Realme запустила в РФ продажи смартфона Realme C67 по цене от 16 тыс. рублей

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Китайская компания предложила россиянам две новинки, одна из которых ультрабюджетная и о ней уже сообщалось, а второй стал смартфон Realme C67.

Realme запустила в РФ продажи смартфона Realme C67 по цене от 16 тыс. рублей

Его продажи также стартовали на российском рынке, причем аппарат уже отличился, так как имеет награды. В частности, устройство получило звание лучшего в категории «лучший пользовательский опыт и дизайн флагманского уровня». Отличается он еще и камерой, разрешение которого составляет 108 Мп.

Также стоит отметить бесшовный дизайн экрана без пластиковой вставки, стереодинамики и наличие защиты по стандарту IP54.

realme C67 получил 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 685.

Realme запустила в РФ продажи смартфона Realme C67 по цене от 16 тыс. рублей

Оперативная память составляет 8 ГБ, а встроенной памяти доступно 128/256 ГБ, с возможностью расширения при помощи карты памяти microSD.

Камера realme C67 оснащена основным объективом на 108 Мп (Samsung HM6) с диафрагмой f/1.6 и размером сенсора 1/1.67 дюйма. Смартфон также имеет дополнительный датчик глубины на 2 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп.

Емкость батареи составляет 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки на 33 Вт позволяет быстро заряжать устройство.

В realme C67 еще заявлена поддержка связи 4G и 3G, а также Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС и NFC.

Realme запустила в РФ продажи смартфона Realme C67 по цене от 16 тыс. рублей

Операционная система устройства — Android 14 с пользовательской оболочкой Realme UI. Габариты смартфона составляют 164.6×75.4×7.6 мм, а вес — 185 г.

realme C67 доступен в двух цветовых вариантах: Зеленый оазис и Черный камень.

Что касается цен, то новинка предлагается в двух версиях с объемом памяти 6/128 и 8/256 ГБ по цене 15 999 и 17 999 рублей.

Realme запустила в РФ продажи смартфона Realme C67 по цене от 16 тыс. рублей

 

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