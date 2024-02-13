Впервые смартфон был представлен в прошлом месяце на Филиппинах, а теперь он появился и на российском рынке.

Realme Note 50 стал доступен для покупки на российском рынке по цене от 6 тыс. рублей. Это первый смартфон новой линейки Note. В нашей стране его предлагают в нескольких конфигурациях памяти. Так, версия 3/64 ГБ предлагается по цене 5 999 рублей, а модель с объемом памяти 4/128 ГБ оценена в 7 999 рублей.

Как заявляют в компании, смартфон успешно прошел более 320 тестов, что подтверждает его надежность в использовании. Кроме того, он имеет защиту от влаги и пыли класса IP54, что означает, что вы можете не беспокоиться о случайных брызгах или пыли.

Одним из ключевых преимуществ realme Note 50 является его аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он оснащен универсальным разъемом зарядки Type-C и способен сохранять более 80% емкости после 1200 циклов зарядки. Это означает, что смартфон может проработать более трех лет при одной зарядке в день.

Аппарат оснащен 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри устройства находится процессор Unisoc T612, который обеспечивает высокую производительность. Доступна оперативная память в вариантах 3/4 ГБ и встроенная память на 64/128 ГБ.

Камера realme Note 50 имеет основной объектив на 13 Мп, дополнительный датчик на 0,08 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme UI T Edition.

realme Note 50 доступен в двух цветовых вариантах — голубом и черном.