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Realme X50 Pro 5G получил поддержку индийской спутниковой навигации

28.02.2020 21:23

Realme 24 февраля представила свой новый флагманский смартфон, в основе которого лежит процессор Snapdragon 865.
Этот аппарат оснащен не только самым мощным процессором, но также и модулем, работающим со спутниковой системой NAVIC.

Эту систему создала Индия, а для Realme индийский рынок самый важный, поэтому в компании решили угодить пользователям и предоставить им возможность пользоваться навигацией на основе собственных спутников.

NAVIC сейчас работает на территории Индии и за пределами страны в радиусе 1500 км.

Стоит напомнить, что Realme делает бюджетные смартфоны, но с учетом нового процессора Snapdragon 865 ни одна компания не способна выпустить дешевый смартфон, так как даже Realme X50 Pro 5G оценивается от 575 долларов.

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