Realme X50 Pro 5G получил поддержку индийской спутниковой навигации

Realme 24 февраля представила свой новый флагманский смартфон, в основе которого лежит процессор Snapdragon 865.

Этот аппарат оснащен не только самым мощным процессором, но также и модулем, работающим со спутниковой системой NAVIC.

Эту систему создала Индия, а для Realme индийский рынок самый важный, поэтому в компании решили угодить пользователям и предоставить им возможность пользоваться навигацией на основе собственных спутников.

NAVIC сейчас работает на территории Индии и за пределами страны в радиусе 1500 км.

Стоит напомнить, что Realme делает бюджетные смартфоны, но с учетом нового процессора Snapdragon 865 ни одна компания не способна выпустить дешевый смартфон, так как даже Realme X50 Pro 5G оценивается от 575 долларов.