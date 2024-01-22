Realme представит и запустит на рынок еще два смартфона линейки Note

Realme, с целью достижения амбициозной продажной отметки в 10 миллионов единиц в текущем году, приняла решение представить два новых устройства, дополняющих уже анонсированный Realme Note 50. Эта стратегия позволит компании расширить свою линейку продуктов и удовлетворить потребности широкого круга потребителей.

Первым в списке будет Realme Note 50, запуск которого состоится уже 23 января на рынке Филиппин.

Это устройство ориентировано на бюджетный сегмент и обещает предложить потрясающее соотношение цены и качества. Однако компания не останавливается на этом и готовит к выходу еще две модели, которые появятся в ближайшие месяцы.

Очевидно, что Realme стремится удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения своих клиентов, предлагая им различные варианты по цене и функциональности.

Ключевой особенностью всей серии является доступность — стоимость смартфонов будет оставаться ниже 100 долларов, что делает их привлекательными для широкой аудитории.