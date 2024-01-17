Смартфон Realme Note 50 дебютирует 23 января

Realme официально объявила о дате запуска своего нового смартфона Realme Note 50, опубликовав тизер на котором показали устройство в черном и синем цветах. В компании сообщили, что новинка дебютирует 23 января.

Realme Note 50 имеет знакомый дизайн, который намекает на то, что это может быть переименованная версия другого интересного телефона. Утечки спецификаций предполагают, что это может быть улучшенная версия Realme C51.

Ожидается, что Note 50 будет оснащен 6,74-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 560 нит. Он будет работать на операционной системе Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme UI T и будет иметь боковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство будет оснащено процессором Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.

Оно может быть доступно с вариантами памяти до 128 ГБ. На передней панели устройства может быть установлена 5-мегапиксельная камера, а на задней — 50-мегапиксельная система с двумя камерами.