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Realme представила удешевленный вариант смартфона Realme 6

26.05.2020 23:11

Realme для европейского рынка выпустила новый смартфон — Realme 6s, который внешне и технически практически полностью повторяет Realme 6, но стоит дешевле.
Realme 6s оснащен дисплеем диагональю 6,5-дюйма с разрешением Full HD+.

Частота обновления экрана составляет 90 Гц. В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G90T, который дополнили 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти.

Батарея в новинке на 4300 мАч и ее можно заряжать 30-ваттным блоком питания. Точно такие же параметры и в Realme 6, только аппарат в Европе еще представлен с объёмом памяти 128 ГБ.
Realme представила удешевленный вариант смартфона Realme 6
Отличаются Realme 6s и Realme 6 камерами. В новинке основной датчик на 48 Мп против 64 Мп у старшей версии.

Также новый смартфон лишили NFC. Предлагать Realme 6s будут за 200 евро, а это на 30 евро дешевле чем сейчас стоит Realme 6.

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