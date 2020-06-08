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Realme первую партию дешевых смарт-часов распродала за считанные минуты

08.06.2020 04:09

Realme в Индии начала продажи своих первых смарт-часов Realme Watch, и через несколько часов после старта продаж представительство компании отчиталось, что первая партия была распродана всего за несколько минут.

Первая партия часов была не очень большая — всего 15 тыс. ед. Скорее всего в компании недооценили спрос на свои первые часы, которые в Европе появятся по цене 54,99 евро.

Европейский старт продаж Realme Watch намечен на 22 июня.

Realme первую партию дешевых смарт-часов распродала за считанные минуты

Напомним, в Realme Watch установили 1,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 320 пикселей, пульсометр, модуль Bluetooth 5.0 и реализовали защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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