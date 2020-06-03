Realme готовит бюджетный 55-дюймовый Smart TV

В прошлом месяце компания Realme представила свои первые телевизоры, и это оказались бюджетные модели с панелями 32 и 43 дюйма.

Теперь китайский производитель готовит версию с 55-дюймовым экраном, о которой сообщил исполнительный директор Realme India Мадхав Шет.

Он в соцсети написал, что скоро появится флагманский 55-дюймовый телевизор. Больше никаких подробностей про нее представитель компании расскрывать не стал.

Скорее всего 55-дюймовая версия получит 4К экран. Напомним, в 32-дюймовой версии установлена матрица с разрешением 366х768 пикселей, а в 43-дюймовой версии разрешение составляет 1920х1080 пикселей.

В этих моделях установили неизвестный процессор от MediaTek, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.