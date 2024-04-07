Realme официально анонсировала запуск новой серии смартфонов в Индии

Бренд Realme объявил о запуске новой серии смартфонов в Индии.
Пока мало известно о конкретных характеристиках этих устройств, в том числе не раскрывает и их название.
Тизер обещает улучшенную камеру и подчеркивают слово «мощность».
По слухам, новой серией может стать линейка Note от Realme. Недавно был выпущен Realme Note 50 на Филиппинах, и он имеет неплохие характеристики, такие как 6,74-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
Он также имеет неплохую камеру и емкий аккумулятор.
Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ выходят на российский рынок по цене от 35 тыс. рублей