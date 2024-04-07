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Realme официально анонсировала запуск новой серии смартфонов в Индии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Бренд Realme объявил о запуске новой серии смартфонов в Индии.

Realme официально анонсировала запуск новой серии смартфонов в Индии

Пока мало известно о конкретных характеристиках этих устройств, в том числе не раскрывает и их название.

Тизер обещает улучшенную камеру и подчеркивают слово «мощность».

По слухам, новой серией может стать линейка Note от Realme. Недавно был выпущен Realme Note 50 на Филиппинах, и он имеет неплохие характеристики, такие как 6,74-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Он также имеет неплохую камеру и емкий аккумулятор.

Realme официально анонсировала запуск новой серии смартфонов в Индии

Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ выходят на российский рынок по цене от 35 тыс. рублей

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