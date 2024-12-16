Realme Neo 7 был распродан за 5 минут после запуска в Китае

На прошлой неделе в Китае компания Realme представила свой новый субфлагманский телефон Neo 7, который оснащён чипом Dimensity 9300+ и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч.

16 декабря устройство впервые поступило в продажу, которая длилась недолго. Все за 5 минут смартфон, а точнее его первая партия, была распродана.

О количестве проданных Realme Neo 7 не сообщается, но представители компании заявили, что объёмы продаж превысили совокупные продажи предшественников серии Neo 6 за сутки.

Напомним, что новинку оценили в 2099 юаней, а это около 29 400 рублей.

Несмотря на ёмкость аккумулятора в 7000 мАч, толщина Neo 7 составляет всего 8,56 мм. Также телефон оборудован флагманским чипсетом Dimensity 9300 Plus.

Смартфон имеет 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2780 x 1264 пикселей и матрицей BOE S2, обеспечивающим яркость до 6000 нит, поддержку 10,7 миллиарда цветов и технологию 8T LTPO для управления яркостью. Устройство защищено от воды и пыли по стандартам IP69 и IP68 и поставляется с четырёхлетней гарантией на аккумулятор.

Для фотографий Neo 7 оснащён 50-мегапиксельной камерой Sony IMX882, 8-мегапиксельной дополнительной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Также устройство работает на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6 и включает линейный двигатель по оси X, стереодинамики, двухчастотный GPS и поддержку Wi-Fi 7 и 5,5G.