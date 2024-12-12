Realme представила смартфон Neo7 с мощными характеристиками по цене от 29 тыс. рублей

Компания Realme официально анонсировала свой новый смартфон Neo7, который сочетает в себе современные технологии и производительность по доступной цене.

Устройство доступно в трёх ярких цветах: «Чёрный метеорит», «Подводная лодка» и «Звёздный корабль».

Neo7 имеет стильный дизайн с металлической отделкой и удобной конструкцией, позволяющей легко держать телефон как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Он оснащён гибким экраном S2 с разрешением 2780×1264 и 1,07 миллиарда цветов, а также технологией 8T LTPO и игровым HDR-дисплеем с частотой дискретизации касаний 2600 Гц.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Neo7 также включает в себя игровой движок GT и специальные функции, такие как «AI God Assist 2.0», что позволяет улучшить игровой опыт.

Устройство оснащено аккумулятором Titan ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Аккумулятор рассчитан на более 1800 циклов зарядки и сохраняет 80% ёмкости после длительного использования. Несмотря на большой размер аккумулятора, толщина телефона составляет всего 8,56 мм.

Камера Neo7 включает 50-мегапиксельный основной модуль Sony IMX882 и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру. Устройство еще имеет защиту от влаги и падений.

Realme Neo7 предлагается в нескольких конфигурациях с разным объемом памяти и по следующим ценам:

12 ГБ + 256 ГБ: 2099 юаней (29 000 руб.)

16 ГБ + 256 ГБ: 2299 юаней (31 900 руб.)

12 ГБ + 512 ГБ: 2499 юаней (34 600 руб.)

16 ГБ + 512 ГБ: 2799 юаней (38 700 руб.)

16 ГБ + 1 ТБ: 3299 юаней (45 700 руб.)

Пока смартфон доступен только в Китае, информация о международной доступности пока не раскрыта.