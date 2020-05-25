Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV

Realme представила бюджетные телевизоры с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Новинки поступят в продажу 2 июня по цене 170 и 290 долларов соответственно.

В основе новинок лежит процессор от компании MediaTek, который получил четыре физических ядра с частотной 1,1 ГГц и графический ускоритель Mali-470 MP3.

Оперативной памяти в телевизорах 1 ГБ, постоянной установили 8 ГБ. Также Realme Smart TV оснастили Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n и разъёмом RJ-45.

Для подключения внешних устройств есть три HDMI, два USB и SPDIF. В 32-дюймовой версии установлена матрица с разрешением 366х768 пикселей, а в 43-дюймовой версии разрешение составляет 1920х1080 пикселей.

В старшей версии новинки еще заявлена поддержка HDR 10, при этом яркость экрана китайская компания не озвучила. В качестве программной оболочки в новинках используется Android TV 9.0.