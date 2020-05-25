Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV

Меню
Поиск

USD/RUB: 71.88 EUR/RUB: 78.44 BTC/USD: 8756.9

25 июня : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV

25.05.2020 21:48

Realme представила бюджетные телевизоры с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Новинки поступят в продажу 2 июня по цене 170 и 290 долларов соответственно.
В основе новинок лежит процессор от компании MediaTek, который получил четыре физических ядра с частотной 1,1 ГГц и графический ускоритель Mali-470 MP3.

Оперативной памяти в телевизорах 1 ГБ, постоянной установили 8 ГБ. Также Realme Smart TV оснастили Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n и разъёмом RJ-45.

Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV

Для подключения внешних устройств есть три HDMI, два USB и SPDIF. В 32-дюймовой версии установлена матрица с разрешением 366х768 пикселей, а в 43-дюймовой версии разрешение составляет 1920х1080 пикселей.

В старшей версии новинки еще заявлена поддержка HDR 10, при этом яркость экрана китайская компания не озвучила. В качестве программной оболочки в новинках используется Android TV 9.0.

Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги