Realme готовится к большой презентации для российского рынка, китайская компания ее проведет 22 июня, в день запуска Redmi Note 10T в РФ.

Напомним, Realme позиционирует себя как конкурент бренду Redmi. Для нашего рынка она подготовила две новые модели — Realme C25 и Realme 8 5G, а также беспроводные наушники Realme Buds Air 2 Neo.

Realme C25 позиционируется как доступная модель с большим аккумулятором, а Realme 8 5G будет являться новой моделью, которая очень сильно отличается от продаваемого в РФ Realme 8.

Что касается наушников, то они в отличие от конкурентов они оснащены активным шумоподавлением.

Презентации Realme в России начнутся в 14:00, а в 18:00 по московскому времени состоится презентация Redmi Note 10T.