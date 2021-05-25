Realme 8 Pro с камерой 108 Мп и зарядкой 50 Вт дебютировал в России

Компания Realme представила на российском рынке свои среднебюджетные смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro.

Новинки официально были представлены еще в марте, но в нашу страну их привезли только сейчас. Аппараты пришли на смену серии Realme 7.

Модель Realme 8 оценили в России в 23 990 рублей, но первые покупатели смогут приобрести его за 20 990 рублей.

Цветовая гамма аппарата представлена вариантами Cyber Silver и Cyber Black.

Старшая версия Realme 8 Pro, которая имеет камеру на 108 Мп и зарядку на 50 Вт, получила ценник 27 990 рублей, но так же как и младшая версия его стоимости для первых покупателей будет ниже и составит 24 990 рублей.

Этот смартфон предлагается в двух цветах с названием Infinite Black и Infinite Blue. Более подробно об оснащенности смартфонов Астера писала ранее.