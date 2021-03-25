Официально представлены новые смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro

Realme на онлайн-презентации представила новые смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro. Это устройства среднего уровня с процессорами Snapdragon и MediaTek Helio.

Младшую версию создали на базе чипа MediaTek Helio G95, а такая же платформа используется и в Realme 7.

Также у прошлого поколения была позаимствована оперативная память — минимальный объём 4 ГБ, максимальный 8 ГБ.

Постоянный накопитель будет только на 128 ГБ. В Realme 8 установили аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а также основную камеру с главным датчиком на 64 Мп.

В целом Realme 8 технически практически не отличается от Realme 7.



В Realme 8 Pro изменений тоже оказалось немного, а в некоторых параметрах новинка теперь хуже, чем прошлое поколение смартфона.

Так, Realme 8 Pro лишился быстрой зарядки на 65 Вт. Вместо нее аппарат теперь поддерживает 50 Вт блок питания.

Фронтальная камера в Realme 8 Pro теперь на 16 Мп, при том что в Realme 7 Pro она была на 32 Мп.

Без изменений остался экран и процессор, а также память. При этом появился 108 Мп датчик в основной камере.



Стоит отметить, что Realme свою популярную серию обновляет каждые полгода, поэтому стоит учесть, что Realme 7 и Realme 7 Pro вышли на рынок относительно недавно.

Realme 8 оценили от 205 долларов, а Realme 8 Pro от 250 долларов