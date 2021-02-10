Разработчики тестируют функцию работы WhatsApp на нескольких устройствах

Разработчики WhatsApp за всю историю развития мессенджера так и не создали возможность работать приложению одновременно на нескольких устройствах.

По данным портала WABetaInfo, скоро WhatsApp лишится своего главного недостатка.

В бета-версии программы 2.21.30 был обнаружен программный код, позволяющий выйти из учётной записи.

Сейчас выйти из аккаунта можно только удалив приложение с устройства. Помимо этого разработчики WhatsApp тестируют полноценный веб-клиент.

Это значит что смартфон больше не нужен будет, чтобы работать с мессенджером через браузер.

Пока все функции находятся на ранней стадии тестирования, и когда они доберутся до финальной версии неизвестно.