Разработчики тестируют функцию работы WhatsApp на нескольких устройствах

Разработчики тестируют функцию работы WhatsApp на нескольких устройствах11.02.2021 00:21
Разработчики WhatsApp за всю историю развития мессенджера так и не создали возможность работать приложению одновременно на нескольких устройствах.
По данным портала WABetaInfo, скоро WhatsApp лишится своего главного недостатка.
В бета-версии программы 2.21.30 был обнаружен программный код, позволяющий выйти из учётной записи.
Сейчас выйти из аккаунта можно только удалив приложение с устройства. Помимо этого разработчики WhatsApp тестируют полноценный веб-клиент.
Это значит что смартфон больше не нужен будет, чтобы работать с мессенджером через браузер.
Пока все функции находятся на ранней стадии тестирования, и когда они доберутся до финальной версии неизвестно.
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