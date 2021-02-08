В WhatsApp появилась функция отключения звуковой дорожки при рассылке видео

В WhatsApp появилась функция отключения звуковой дорожки при рассылке видео09.02.2021 01:09
Разработчики WhatsApp приступили к тестированию новой функции мессенджера.
В этот раз в сервисе решили ввести функцию отключения звука в видео, которое пользователь намерен кому-либо отправить.
После отключения звука получатель сможет просматривать ролик без звука.
Отключение звука уже появилось в бета-версии WhatsApp на устройствах под управлением iOS и Android.
Предположительно, скоро нововведение появится и в финальной версии мессенджера.
Для отключения звука в пересылаемом ролике пользователю нужно активировать соответствующую кнопку в меню настроек.
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