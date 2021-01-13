Компания LG недавно представила новый прозрачный телевизор диагональю 55 дюймов, который можно прятать в спинке кровати.

Помимо этого интересного продукта, компания продемонстрировала еще и раздвижной смартфон, который имеет раздвижной экран, получивший название LG Rollable.

В смартфоне установили OLED-экран от компании BOE. Дисплей будет скручиваться в корпус, что позволит при необходимости изменять площадь экрана.

Новинка является уникальной, так как пока ни один производитель не представил такого решения.

Более того, как сообщили в компании, раздвижной смартфон LG со скручиваемым дисплеем выйдет в 2021 году.

В LG намерены выпустить серийную версию до конца года. Характеристики новинки производитель называть пока не стал.