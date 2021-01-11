LG создала уникальный прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор

Презентация нового телевизора состоялась на выставке CES 2021, где производители демонстрируют концепты своих новинок.

Одной из них оказалась кровать и 55-дюймовый телевизор, подготовленный к выставке компанией LG.

Она показала уникальный прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор, особенностью которого становится возможность встраивать, например, в кровать.

То, что показала LG, это телевизор, который при необходимости можно скрыть в спинке кровати. Впрочем, скрывать его можно в любой другой подходящей мебели.

Что касается самого телевизора, то, как было отмечено выше, он имеет экран OLED и диагональ 55 дюймов, а еще он прозрачный.

Это первое решение компании, которое можно приобрести клиентам домой, так как ранее были представлены телевизоры, предназначенные только для демонстрации.

Как сообщается, новинка представляет собой рабочий прототип с названием OLED Smart Bed. Он полностью рабочий и имеет встроенные в рамку динамики.