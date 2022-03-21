Разборка iPhone SE третьего поколения показала аккумулятор большей емкости и модем Snapdragon X57.

Разборка показывает, что новый iPhone SE имеет большую батарею емкостью 2018 мАч по сравнению с 1821 мАч у модели предыдущего поколения. Согласно техническим спецификациям Apple, новый iPhone SE предлагает до двух дополнительных часов воспроизведения видео и до 10 дополнительных часов воспроизведения аудио при полной зарядке по сравнению с предыдущей моделью.

По данным xTECH из Nikkei, новый iPhone SE также оснащен модемом Qualcomm Snapdragon X57. Этот модем не указан на веб-сайте Qualcomm, так что это может быть специальная модель, разработанная для Apple, но никаких подробностей пока нет. Модем поддерживает 5G на iPhone SE, но поддержка ограничена диапазонами ниже 6 ГГц, в то время как модели iPhone 13 также поддерживают более быстрые диапазоны mmWave в США.

Несколько недель назад было подтверждено, что новый iPhone SE также имеет 4 ГБ оперативной памяти по сравнению с 3 ГБ в предыдущей модели.

В целом, iPhone SE третьего поколения имеет очень похожий внутренний дизайн на модель второго поколения. Ремонтный сайт iFixit, скорее всего, в ближайшие дни поделится полным разбором устройства для более подробного изучения.