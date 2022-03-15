iPhone SE 2022 года: подробный обзор

Новейший бюджетный 4,7-дюймовый iPhone от Apple, который выглядит как iPhone 8, но имеет внутренности от iPhone 13.

Функции

4,7-дюймовый дисплей

подключение 5G

Бионический чип A15

дизайн как у iPhone 8

Сенсорный идентификатор

Задняя камера с одним объективом

4 ГБ ОЗУ

$429 стартовая цена

Стоит ли покупать iPhone SE?

iPhone SE — это iPhone начального уровня от Apple по цене от 429 долларов. Устройство предлагает доступную точку входа в линейку iPhone со многими важными функциями, такими как мощный чип A-серии, высококачественная камера с записью видео 4K, Haptic Touch, беспроводная зарядка, защита от воды и пыли и многое другое. Текущая модель добавила чип A15 Bionic от iPhone 13, возможность подключения 5G, модернизированную заднюю камеру с более продвинутыми возможностями вычислительной фотографии, увеличенное время автономной работы и более прочное стекло.

iPhone SE, анонсированный в марте 2022 года, является новейшим iPhone в линейке Apple и находится на очень ранней стадии производственного цикла . Apple подождала около трех лет, чтобы обновить оригинальный iPhone SE, прежде чем была выпущена модель 2020 года, и осталось еще два года до запуска текущей модели.

Хотя iPhone SE третьего поколения все еще очень новый, есть ранние признаки того, что в разработке находится новая модель с большим дисплеем. В целом, сейчас все еще хорошее время для покупки iPhone SE, и большинству покупателей не следует ждать выхода новой модели.

iPhone SE — это самый маленький и недорогой iPhone от Apple, но для пользователей, которые ищут устройство с большими возможностями, есть iPhone 11 по цене от 499 долларов и iPhone 12 mini по цене от 599 долларов. За эту дополнительную плату iPhone 11 предлагает большой дисплей с полноэкранным дизайном, Face ID, улучшенную фронтальную камеру, заднюю сверхширокоугольную камеру и ночной режим, в то время как iPhone 12 mini имеет более современный дизайн. OLED-дисплей и многое другое.

iPhone SE 2022 года: обзор

iPhone SE — это самый дешевый iPhone от Apple, призванный стать доступной альтернативой флагманским устройствам. Он существует с 2016 года, а в 2022 году Apple представила версию третьего поколения с обновленной ценой 429 долларов, улучшенным чипом серии A и возможностью подключения 5G.

При цене 429 долларов iPhone SE 2022 года на 30 долларов дороже версии предыдущего поколения, но он по-прежнему остается самым доступным iPhone от Apple с современным чипом A15 и 5G. В дизайне iPhone SE не было никаких изменений, и модель 2022 года выглядит идентично модели 2020 года , которая, в свою очередь, была основана на iPhone 8.

iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем Retina HD с технологией True Tone , соответствующей окружающему освещению в комнате, широким цветовым охватом, Dolby Vision и HDR10 .

Доступный в цветах Starlight, Midnight и (PRODUCT)RED , iPhone SE имеет стеклянную переднюю и заднюю часть с алюминиевой полосой соответствующего цвета. Поддерживается беспроводная зарядка , и он имеет степень защиты от воды и пыли IP67 , поэтому он может выдерживать брызги, случайные разливы и даже кратковременное погружение в воду. Он также имеет более прочное переднее и заднее стекло, что делает его менее подверженным поломке, чем iPhone SE второго поколения.

Поскольку он создан по образцу iPhone 8 и более раннего iPhone SE, iPhone SE 2022 года по-прежнему имеет толстые верхнюю и нижнюю рамки дисплея и является единственной оставшейся моделью iPhone, которая имеет это. На верхней панели расположены 7-мегапиксельная фронтальная камера и микрофон с диафрагмой ƒ/2,2, а на нижней панели находится кнопка Home Touch ID для биометрической аутентификации на основе отпечатков пальцев.

IPhone SE — единственный iPhone от Apple, оснащенный кнопкой «Домой» Touch ID, поскольку все остальные iPhone теперь поддерживают Face ID. Touch ID работает аналогично Face ID в отношении аутентификации, но использует сканирование отпечатков пальцев вместо сканирования лица для покупок Apple Pay, замены пароля и многого другого. Как и другие iPhone, он использует Haptic Touch для быстрых действий и контекстных меню.

В iPhone SE есть 12-мегапиксельная задняя камера с одним объективом , апертурой ƒ/1,8, оптической стабилизацией изображения и поддержкой портретного режима и портретного освещения. У iPhone SE нет ночного режима, но есть поддержка широкого цвета и многое другое, а также светодиодная вспышка True Tone с возможностями медленной синхронизации. Модель 2022 года получила Smart HDR 4 для улучшения контраста и телесных тонов, Deep Fusion для улучшения текстур и фотографические стили для индивидуального оформления всех ваших фотографий.

Камера iPhone SE может записывать 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду с оптической стабилизацией изображения и поддержкой замедленного и покадрового видео. Фронтальная камера поддерживает портретный режим, а также использует процессор сигналов изображения и нейронный движок A15 Bionic.

С точки зрения производительности iPhone SE не уступает iPhone 13 , поскольку в нем используется тот же чип A15 Bionic, что и во флагманских iPhone от Apple. A15 оснащен 6-ядерным процессором, 4-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным двигателем. По данным Apple, A15 предлагает до 1,2 раза более высокую графическую производительность по сравнению с A13 в предыдущей модели, а также имеет 4 ГБ ОЗУ по сравнению с 3 ГБ в предыдущей модели.

Наряду с новым чипом A15 другим важным обновлением iPhone SE является возможность подключения 5G . iPhone SE теперь совместим с сетями 5G , но, в отличие от флагманских моделей iPhone, не поддерживает самые быстрые сети mmWave 5G. Вместо этого он ограничен более медленными, но более распространенными сетями 5G с частотой менее 6 ГГц .

Что касается времени автономной работы, iPhone SE имеет лучшую производительность батареи , чем предыдущая модель, благодаря чипу A15. Аккумулятора хватает на 15 часов при просмотре видео , на 10 часов при потоковой передаче видео и на 50 часов при прослушивании аудио. Он поддерживает быструю зарядку и может заряжаться до 50 процентов за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или выше. Он поддерживает беспроводную зарядку Qi , но не совместим с MagSafe.

В iPhone SE нет чипа U1, но он поддерживает WiFi 6, который является новейшим и самым быстрым протоколом Wi-Fi, наряду с Bluetooth 5. Он также имеет NFC с режимом чтения и поддерживает карты Express Card (транзитные карты) с запасом хода. функция, которая позволяет картам быть доступными, даже когда батарея разряжена.

Базовый iPhone SE доступен с 64 ГБ памяти по цене 429 долларов, но 128 ГБ доступен за 479 долларов, а 256 ГБ памяти — за 579 долларов.

Предварительные заказы на iPhone SE 2022 года начались в пятницу, 11 марта, и устройство должно начать поступать покупателям в пятницу, 18 марта.