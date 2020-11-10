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Разблокировка по лицу Pixel 4 снова не работает на некоторых устройствах

10.11.2020 10:23

Владельцы Google Pixel 4 снова столкнулись с проблемами разблокировки по лицу всего через несколько месяцев после того, как компания исправила предыдущие сбои. Android Police отмечает, что пользователи Google Issue Tracker , форумов поддержки Google и Reddit жаловались, что разблокировка по лицу не работает на Pixel 4 и 4 XL.

Если вас это коснется, вы увидите сообщение на экране блокировки с просьбой «очистить верхнюю часть экрана, включая черную полосу». Однако разблокировка по лицу не будет работать, независимо от того, насколько безупречно чистая область, и перезапуск телефона предлагает только временное решение.

Некоторые пользователи сообщают, что разблокировка по лицу перестала работать, когда они обновили Pixel 4 до Android 11, но это касается не всех. Некоторые сообщали о проблемах в течение нескольких месяцев. Другие предположили, что это может быть связано с более ранней проблемой датчика устройства, и указали на отсутствие данных с датчиков приближения и внешней освещенности в качестве возможных доказательств.

Неизвестно, есть ли у Google исправление для этой последней проблемы с разблокировкой лица Pixel 4. Были намеки на то, что он мог устранить предупреждения о черной полосе в ноябрьском обновлении Android , но владельцы все еще жалуются на проблемы после установки патча. В примечаниях к выпуску не упоминается ничего, что конкретно касалось бы аутентификации по лицу.

Ранее владельцы Pixel 5 пожаловались на опасный производственный брак.

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