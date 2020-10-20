Владельцы Pixel 5 жалуются на опасный производственный брак

Не очень высококлассный флагман Google 2020 года только начал поступать к новым владельцам, и уже есть тревожные жалобы на качество телефона. Речь идет не о каких-то проблемах программного обеспечения, которые можно легко исправить с помощью обновления, и не о проблемах с отображением, по крайней мере, в том, что касается вывода или сенсорного ввода. Вместо этого существует более проблемный зазор между дисплеем телефона и металлической рамкой, который может повлиять или не повлиять на водонепроницаемость телефона.

Как и многие сообщения о физических дефектах, жалобы на Pixel 5 пока немногочисленны и разнообразны, вероятно, потому, что Pixel 5 только начал поставляться. Однако, как отметила Android Police , количество сообщений постоянно растет, вызывая опасения, что это может стать более распространенной проблемой.

Расположение зазора между стеклом и металлом также непостоянно, но, похоже, большинство из них находится сбоку от камеры. Это не первый Pixel от Google с дырочным вырезом, так что не похоже, что он до сих пор не знает, как это сделать правильно. К сожалению, независимо от причины, последствия для долговечности не так малы, как сам разрыв.

Любое непреднамеренное открытие, естественно, приведет к пропусканию жидкости, что в основном нарушает рейтинг водонепроницаемости IP. Но даже если вода не может пройти, зазор все равно может быть убежищем для пыли и мелких частиц. В конце концов, разрыв может распространиться на остальную часть дисплея, что ухудшит разделение.

Google пока хранит молчание по поводу жалоб, но, несомненно, знает о них. Даже если бы он признал заводские дефекты, он, скорее всего, заявил бы, что они затрагивают только небольшое количество единиц. Но с несколько похожей проблемой со стеклом Pixel 4 XL несколько месяцев назад, можно начать задумываться о состоянии QA Google для его телефонов Pixel.