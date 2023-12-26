Раскрыты все цены на новую линейку телевизоров A55, A65, A70, A75 от Xiaomi

На сайте JD.com уже доступны для предварительной продажи новые модели телевизоров Xiaomi серии A, которые предлагаются по цене от 21 000 до 38 500 рублей.

Цены на эти модели составляют 1649 юаней (230 долларов) для Xiaomi TV A55, 2299 юаней (321 доллар) для Xiaomi TV A65, 2599 юаней (363 доллара) для Xiaomi TV A70 и 2999 юаней (419 долларов) для топовой модели Xiaomi TV A75.

Каждая модель этой серии имеет разрешение 4K, а также стильный цельный металлический корпус с высоким соотношением экрана к корпусу.

Они оснащены четырехъядерным процессором Cortex A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ места для хранения. Телевизоры поддерживают широкий спектр подключений и обладают высокой точностью цветопередачи.

Они работают на системе MIUI TV с голосовым управлением Xiao Ai и поддерживают беспроводное зеркальное отображение экрана. Еще сегодня Xiaomi запустила продажи 50-дюймового 4К телевизора TV A50 по цене 218 долларов.