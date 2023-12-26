Xiaomi запустила продажи 50-дюймового 4К телевизора TV A50 по цене 218 долларов

Xiaomi представила новый 50-дюймовый 4К телевизор Xiaomi TV A50, который также будет доступен на международном рынке под маркой Redmi TV A50. Телевизор предлагается по очень доступной цене — всего $218.

Устройство обладает высоким качеством изображения с разрешением 3840 x 2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и поддержкой 1.07 млрд цветов. Телевизор Xiaomi A50 предлагает режим автоматического затемнения дисплея, а также поддержку уменьшения мерцания.

Оно также имеет узкие рамки и высокое соотношение экрана к корпусу в 97.2%, что создает эффект погружения. Внутри телевизора установлен четырехъядерный процессор Cortex A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Он также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и имеет различные порты для подключения других устройств. Телевизор работает на операционной системе MIUI TV и поддерживает голосовое управление и функцию кастинга.